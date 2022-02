Sibyl Vane kogub kontserdiga toetust Pärnu naiste tugikeskusele

«Oleme varemgi oma esinemistega kogunud toetust tegemistele, mis meile endale korda lähevad ja aitavad neid, kes abi vajavad. Seekordne valik oli ilma väga pika kaalutluseta Pärnu naiste tugikeskuse kasuks, sest meie viimane album «Duchess» keskendub mitmes aspektis naiste ja naiseks olemise keerukustele. Pärnu naiste tugikeskuse aastatepikkune töö on meile avaldanud muljet ja jäänud meile väga positiivselt silma. See on ääretult vajalik ja üllas ettevõtmine ning keskuse eestvedaja Margo oma andeka kunstnikust tütre Floga on aidanud jõuliselt tõstatada lähisuhtevägivalla ja naiste abistamise teema Eesti ühiskonnas,» selgitab bändi bassist Heiko Leesment bändi valiku tagamaid.

«Hetkel on keeruline see, et meie publik on olude sunnil lõhestunud. On need, kes saavad tulla kontserte nautima ja need, kellel see pole võimalik. Lisaks jätkuvalt kõrge nakatumine, mis omakorda seab üritustel osalemistele piiranguid. Seega on see kontsertsalvestus ilmselt parim võimalus kõigile huvilistele sel keerulisel ajal saada osa meie esinemisest,» ütleb bändi solisti ja kitarrist Helena Randlaht.