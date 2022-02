Vaata Eesti kõige ilusamaid maju

«Ootuspäraselt on 2021. aasta arhitektuuripreemiate maastikul tegijad avaliku sektori tellimusel valminud ühiskondlikud hooned – Lodjakoda Tartus, Haapsalu põhikool, Saue vallamaja, Hiiumaa elamuskeskus Tuuletorn, isegi väike lugemispaviljon Tallinnas Koidula tänavas. Samasse ritta sobivad laureaatidena Pärsti mõisalasteaia või TalTechi teadus- ja õppehoone sisekujundused,» ütleb arhitektuuriteadlane Triin Ojari ja nendib, et «seda suurem heameel on näha börsifirmat Tallinna Sadamat investeerimas arhitektuuri: tänavu nii Kulka kui ka EALi aastapreemia võitnud Vanasadama kruiisiterminal on maja ja maastik ühekorraga – strateegiliselt õige samm mereääre inimsõbralikumaks muutmisel.»