Heas naises kasvab kõik kole sissepoole?

Mari-Liis Müürsepa kolmanda luulekogu «Strippari pisarad» kaanel troonib rahutu üldmuljega tänavakaader, mille stilistikas on teineteise sülelusse langenud fotorealism ja abstraktsionism. Pikk säriaeg on lasknud pildil kujutatud inimestel ja kõrghoonetel ositi üksteise sisse ja peale liikuda, luua optilise mulje, et nad viibivad samal ajal justkui mitmes kohas ja eikuskil, on suure liikumistempo tõttu oma olemisse pooleldi lahustunud. Või siis lihtsalt kuidagi hooletult materialiseerunud.