Theatrum heidab pilgu Iraani poole

«Näidendi lavale toomisel on oluline süveneda ja avada erinevaid maailmanägemise viise, religioone, kultuuritaustu, teadmisi ja kogemusi. Vaadelda, milliste väärtuste järgimisele oleme oma elu tegelikult rajanud ja millistele arvame endid oma elu rajanud olevat,» sõnab lavastaja Lembit Peterson. «Võrõpajevile on antud mingi täiesti eriline and heita valgust asjadele, mis saavad meid vabamaks teha, rohkem armastama õpetada. Talle on hästi omane püüe küsimustega põhjani minna. Ilma et võib-olla alati suudaks vastused anda, püüab ta küsimused sõnastada võimalikult täpselt, et saaksime kaasa mõelda. Läbi oma näidendite tegeleb ta elu kõige põhilisemate küsimustega ja kutsub neid lahendama. «Iraani konverents» on plahvatusohtlike teemade avamine läbi valu ja samas hea huumori abil,» lisab ta.