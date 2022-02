Zuga Ühendatud Tantsijate uuslavastus räägib suurest teadmatusest

Eesti ühe pikaajalisemalt tegutsenud tantsuloome koosluse Zuga kompanii jaoks seostub suur teadmatus maisest elust lahkumise küsimustega: «Igal inimesel on kuklas teadmine sealpoolsusest või surmast, mida ei tajuta küll isiklikult, kuid sageli on see kusagil varjul või peidus. Meid inspireerib liikuma selle teemaga kaasnev salapära ja sellega kaasnev rituaalne ning sakraalne ruum. Et sellest maailmast lahkumine on ilmselt kõige kehalisemaid kogemusi üldse, huvitab meid selle teise ruumi ehk suure teadmatuse tajumine praegu ja siin,» kommenteerivad koreograafid Tiina Mölder, Kärt Tõnisson, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma ja Päär Pärenson.

Lavastuse dramaturg Andri Luup väidab, et «suur teadmatus» on positiivne sõnapaar ning pakkunud sellisena loomeprotsessis rohkelt mõtteainest. «Proovides on olnud kõige lummavam äkki avastada end vaatamas, kuidas suur teadmatus ei eralda inimesi, vaid liidab. Selles teadmatuses oleme kõik kuidagi koos, see on inimesi liitev olek. Mis meist saab, kus me oleme või kuhu edasi läheme? Need on olulised küsimused, kindlasti mitte miinusmärgilised.»

Zuga Ühendatud Tantsijad on tantsijate ja koreograafide kooslusena ühiselt tegutsenud 1999. aastast. Nad on väheseid nõnda järjepidevalt ja regulaarselt tantsulavastusi loovaid kollektiive Eestis. Zuga on pälvinud tähelepanu ja mitmeid teatri- ja tantsuauhindu (2021. a. Hea Teatri Auhind, 2010. a. Salme Reegi auhind, 2005. ja 2007. a. Eesti Teatriliidu tantsuauhind, 2015. a. Sõltumatu etenduskunsti auhind jt.) ning esinenud oma lavastustega nii Eestis kui ka Soomes, USA-s, Saksamaal, Leedus, Lätis, Hollandis, Palestiinas, Rootsis, Venemaal, Rumeenias, Horvaatias, Poolas, Inglismaal, Hiinas.

Tantsulavastuse «Suur teadmatus» lavastajad, koreograafid ja etendajad on Tiina Mölder, Kärt Tõnisson, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Päär Pärenson, kunstnik Keili Retter, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, helilooja Lauri-Dag Tüür ja dramaturg Andri Luup.