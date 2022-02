Sõnadel on vägi minna südamest läbi. Sõna ees, tegu taga. Sõnaga saab ennast kaitsta ja teisi kahjustada. Üks sõna ütleb rohkem kui tuhat pilti. Sõna on üldse üks vägev asi. Ei saa absoluutse tõena väita, et moodsas muusikas on sõnad kuidagi kahetsusväärselt tagaplaanile jäänud, aga küllap see sageli nii juhtub olema.