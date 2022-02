Peter Green pani bändile ka nime kahe bändiliikme, trummar Mick Fleetwoodi ja bassist John McVie (millele vastast on olnud vähestel) järgi ja kui nende esimene plaat nimetati siiski kui Peter Green’s Fleetwood Mac, oli sellise asjade käigu peale pahane. Sel nädalal 1969 tõusis Fleetwood Maci instrumentaalne singel «Alba­tross» briti singlimüügi tabeli number üheks.

Fleetwood Mac kasvas ja kogus tuure ja niimoodi kasvas ka staarisurve. Aga see ei olnud päris Peter Greeni jaoks. Ta hakkas rääkima, kuidas nad peaksid bändiga oma raha ära andma, sest raha pole hea asi. Teised bändiliikmed ütlesid talle, et kui tahad, siis sa anna, me ei anna.