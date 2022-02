Tegelikult oleks huvitav teada, kes kurat soovitas Eesti olümpiakomiteel kasutada Pekingisse reisimiseks Mongoolia sõltumatu lennukompanii teenuseid. Jah, ma saan aru, et Eesti riigil on raha vähe, sest kogu kuradima papp makstakse Eesti Energiale elektriarveteks ja sellepärast tuleb eelistada soodsama hinnaga teenust. Mongoolia lennuliinil on piletihinnad tõesti väga odavad. Paraku teenuse kvaliteet on hinnale vastav. Ei, ega ma ei ütle – lend 1947. aastal ehitatud unikaalsel biplaanil An-2 üle Ida-Aasia tasandike on elamus omaette. Juba see on tohutu ime, et metsavahina tuntud ühemootoriline lennuk üldse suudab õhus püsida.