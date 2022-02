Traditsiooniline perekond muutub mõttetuks

Hakkasin Branko Milanovici ­raamatut «Capitalism Alone. The ­Future of the System That Rules the World» lugema eelarvamusega, et kõigest ei saa aru. Aga sain peaaegu kõigest. Statistikat hästi kasutav Milanovic kirjutab globaliseerumisest – kuidas hargmaisus lõhub ametiühinguliikumist ja kuidas erinevus töö- ja vaba aja vahel muudab traditsioonilise perekonna kui institutsiooni suhteliselt mõttetuks. Perekond on edaspidi nähtus, kus saab kasutada allhankeid. Kindlasti tuleks see raamat eesti keelde tõlkida.