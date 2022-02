Teiseks intrigeeriv teostus: nagu oleks animatsioon, aga ei ole ka, näitlejad tunduvad kahtlaselt tuttavad (eriti Bob Odenkirk). Siin on tehtud kaks sarja korraga: esiteks filmiti stseenid üles näitlejatega ja siis joonistasid kunstnikud need käsitsi üle. Seda aja- ja rahamahukat tehnikat nimetatakse rotoskoopiaks. Samas tehnikas on valminud Richard Linklateri film «A Scanner Darkly» (2006), mis tehti Philip K. Dicki samanimelise raamatu põhjal.