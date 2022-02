Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

Aasta koore 2021 on kaks. Kontsertkooride kategoorias sai selle tiitli kammerkoor Head Ööd, Vend (dirigent Pärt Uusberg), kes paistis 2021. aastal silma aktiivse kontserttegevusega – poole aasta jooksul anti seitse täispikka kontserti üle Eesti.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2021 on Eve Paap – Hugo Treffneri Gümnaasiumi segakoori Anima ja politsei segakoori Chorus Menticum dirigent.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Kuusalu Pasunakoor (dirigent Ott Kask). 1870. aastal loodud Kuusalu Pasunakoor on üks Eesti vanimaid tänini järjepidevalt tegutsevaid puhkpilliorkestreid.

Aasta tegu 2021 on juubelikontsert «Eesti Lauljate Liit 100», mis toimus 24. oktoobril 2021 EMTA kontserdi- ja teatrimajas.

Aasta toetaja 2021 on Urmas Vahur – eraettevõtja, kes on toetanud Eesti Meestelaulu Seltsi poistekooride ja poiste-solistide võistulaulmist ja poistekooride laululaagrit.

Aasta korraldaja 2021 on Marika Murumaa – Eesti Naislaulu Seltsi tegevsekretär. Marika korraldada olid kontsert-etendus «Naise lugu», nais- ja neidudekooride kontsert «Eesti Lauljate Liit 100», isadepäeva kontsert ja advendikontserdid.

Aasta kooriplaat 2021 on «Ilma hääl». Tartu ülikooli kammerkoor (dirigent Triin Koch). Plaadil kõlavad Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja ilmalikud laulud ning Tõnu Kõrvitsa kooritsükkel «Canticle of the Sun».