Loomingu Raamatukogus ilmus Carlo Levi «Kristus jäi pidama Ebolis»

Loomingu Raamatukogus on ilmunud itaalia kirjaniku ja maalikunstniku Carlo Levi jutustus «Kristus jäi pidama Ebolis», mis kuulub vaieldamatult 20. sajandi Itaalia kirjanduse kullafondi. Raamatu on tõlkinud Heete Sahkai ja sellele on põhjaliku saatesõna kirjutanud Kristiina Rebane.