ARVUSTUS ⟩ Palju enamat kui lihtsalt metafoorne tulevahetus

Mis on reaalsus? Kristi Kongi ja Krista Möldri ühisnäitus «…ja teised valguse varjundid» Tallinna Kunstihoones on üles ehitatud kahe kunstniku loomingu omavahelisele suhtele, mis ei taha hästi kirjeldusele alluda. On siin teineteiseks sulandumine? Loominguline vastasseis? Omavaheline koostöö? Ühest vastust on sellele raske anda. Kuraator Siim Preimanil on näitus selles mõttes väga kavalalt üles ehitatud, et kahe kunstniku positsioonid teineteise suhtes muutuvad pidevalt.