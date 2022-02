Film Joaquin Phoenixiga jõuab meie kinodesse

«C'mon C'mon» on stiilne mustvalge linalugu, mis heidab tõeliselt südamliku pilgu laste ja täiskasvanute omavahelistele suhetele ning on omamoodi ood lapsele, kes meis igaühes elab.

USA režissöör Mike Mills, kes on ka oma varasemates filmides keskendunud väga isiklikele teemadele, omaenda elust ja vanematest inspiratsiooni saanud (filmid «Algajad» (2010) ja «20. sajandi naised» (2016)) on ka seekord aluseks võtnud enda kogemused ja tundmused lapsevanemana. Ta on kombineerinud oma uues filmis osavasti kõige argisemad tegevused nagu lapse vannitamine ja õhtujutu lugemine kõige intiimsemate ja isiklikema vestlustega eksistentsist.

Filmi peaosas on legendaarne kurjamite mängija Joaquin Phoenix, kes seekord on sootuks teistsuguses rollis ning tõestab veenvalt, et võib ka väga südamliku ning hooliva tegelasena vaatajate hinge pugeda. Phoenix on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia auhinna, Briti Filmi- ja Telekunsti Akadeemia auhinna, Grammy auhinna ja kaks Kuldgloobuse auhinda. Ta on mänginud sellisest filmides nagu «To Die For» (1995), «Gladiaator» (2000), «Nagu noateral» (2005), «Meister» (2012), «Immigrant» (2013), «Temake» (2013), «Loomupärane pahe» (2014), «Sind polnud kunagi siin»(2017) ja «Jokker» (2019).