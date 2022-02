Tartu Loomemajanduskeskus ja Voronja galerii korraldavad esimese tARTu skulptuurioksjoni

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen: «Tartu Loomemajanduskeskuse jaoks on skulptuurioksjoni korraldamine meie poolt pikkade aastate jooksul sisse töötatud formaadi – Tartu noore kunsti oksjon – uus väljund. Kui aastaid tagasi oli vaja pöörata tähelepanu noortele kunstnikele ja luua neile suuremat tuntust, siis praegu näeme, et samas olukorras on skulptuursed objektid – inimesed pole harjunud neist mõtlema kui investeeringust. Loodame, et pikki aastaid tegutsenud noore kunsti oksjoni fännid on valmis avastama ka skulpturaalseid teoseid.»