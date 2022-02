ARVUSTUS ⟩ Kehakogemise võsud juba punguvad!

Kadri Liis Räägi näitus «Xarcadia» täidab tihkelt Hoibi galeriiruumi kehaliselt kogemuslike teostega, mis on seejuures küllaltki kordaläinult seotud installatiivseks tervikuks. Oma osa annab sellele kindlasti see, et Hoib on galeriiruumiks teisendatud kelder. Peaaegu valge kuup, milles laiutav ahi surub külastaja naljakalt kodusesse keskkonda. Dissonants, mille näitus teoste kaudu edukalt lahendab.