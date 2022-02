A-Galeriis saab näha ehteid, mis pärinevad tulevikust

Eelmise sajandi keskpaigas, kosmosevõidujooksu aegu, hakkasid laialdaselt levima futuroloogide tulevikuennustused ja seninägemata populaarsust nautisid ulmekoomiksid ning -kirjandus, kus kirjeldati praegust aega kui lendavate autode ja igikestvate kosmosepuhkuste maailma, kus keegi ei pidanud töötama - kui ta just ise ei tahtnud.

Vaadates tänapäeval ringi, tekib aga tahtmatult küsimus, et milleks üldse unistada? Võrreldes praegusega lubati mulle toona hoopis teistsugust maailma. Aastal 2020 õpetasime me inimesi seebiga käsi pesema ning Hiina ja India sõdisid omavahel kividega. Rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, oleme erinevate kriiside lävel ja sees, ning tulevik näib tumedam kui eales varem.

Näituse jaoks loodud ehted on sobitatud kahte maailma - minule lubatud unistusse, mida pakkusid ennustused ja ulmefilmid, kuid ka tänasesse, kus seebiga käsi pestes soovitatakse laulda kaks korda laulu “Happy Birthday”, et ka täiskasvanu käed korralikult puhtaks saaksid.

Liina Lelov (1983) on raamatukoguhoidja hingega ehtekunstnik kes hetkel omandab magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias. Tema tööd on põhiliselt seotud ühiskonna valupunktide ning unistustega helgemast tulevikust. Liina Lelovi töid on eksponeeritud mitmetel rühmanäitustel nii Eestis kui välismaal.