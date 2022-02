Draakoni galeriis avatakse Kadri Toomi isikunäitus

Galeriis on eksponeeritud graafilised teosed, mida võib mõtteliselt jaotada kolmeks. Tondo formaadis teoste tähelepanu keskpunkti on koondunud perifeersed, servatagused maastikud, kus puudub nähtav inimtegevuse jälg. Silme ette võib manada sööti jäetud – lageda, avara, kuiva ja õhukese mullakihiga maa. Tühjad pinnalaotused on kordi mõõdistatud, pildistatud, joonestatud, uuritud, digiteeritud ja leppemärgistatud. Seesugustel servaaladel, lagendikel, võsastunud küngastel on koha potentsiaal. Perifeerial on potensiaali ruumimuutuseks, tühjal kohal metamorfoosiks. Mitmete digitaalsete kihistuste loomisel tuuakse mängu esiletõstvad intensiivsed toonid. Infot vahendavad helendavad ekraanid võimendavad maastike kuma. Nad on krüptilised, intensiivsed, ahvatlevad ja korrastatud. Sellest koosmõjust kerkivad pruunidele maalappidele uued kummastavad nägemused.

Galerii seintel paiknevad rabajärvede kontuurid ja pilvede vastupeegeldused kõnelevad maastiku kogemisest keha kaudu. Unikaalne võimalus siseneda füüsiliselt maastikku annab priviligeeritud staatuse. Liuelda pehmesse, tumedasse ning libedasse põhjatusse rabajärve. Olla ümbritsetud tumedast veest ning silmitseda vee pealispinnalt vastu peegelduvat taevast. Hõljuda maa ja taeva vahel, ümbritseda end täielikult maastikuga.

Graafiline seeria «Kuhu kadusid kullerkupud? Hommage Lore Kutscherale (1917–2008)» paljastab üheksa taime juured. Graafikaseerias on kasutatud Austria botaaniku, juureuurija ja taimesotsioloog Lore Kutschera botaanilisi joonistusi, mis on viidud tsüanotüüpia tehnikasse. Värvikihid on trükitud monotüüpia ja siiditrüki tehnikaid kasutades. Erksate värvitoonide valik rõhutab mullastiku elurikkuse vähenemist ning viitab valitsevale mentaliteedile – rohkem, efektiivsemalt, kiiremini.

Kadri Toom (1984) keskendub loomingus eksperimentaalsele kaasaegsele graafikale. Kadri Toomi paeluvad teemad, mis on seotud ruumi, vaikuse, tühjuse ja hetkelisusega. Ta seob loomingus erinevaid tehnikaid ja materjale. Lisaks maali ja graafika omavahelisele sidumisele kasutab ta teoste eksponeerimisel insallatiivseid võtteid.