Holmberg on vähemuse hääl, aga ilma, et sellest saaks kattevari või ettekääne. Ta rõhutab, et teadmaks teed edasi, peame mõistma ka tagasiteed. Raamat hõlmab ühtlasi kaht mõtisklust koroonapandeemiast looduskeskse maailmavaate perspektiivis. Tegu on Holmbergi teise tõlgitud teosega pärast 2018. aastal ilmunud luuleraamatut «Jalatald». Holmberg on pälvinud mitmeid kultuuriauhindu nii Soomes kui mujal põhjamaades.