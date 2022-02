Kammerkoori Voces Tallinna uueks peadirigendiks sai Veronika Portsmuth

«Jätkame Voces Tallinna sisuka ja nõudliku repertuaari esitamisega, laiendades püsirepertuaari kaasaegsema muusika suunas. Pean oluliseks jätkata koori vokaalse kõlapildi arendamist, teha koostööd eesti ja välismaa parimate interpreetide ja kollektiividega ning heliloojatega,» ütles Veronika Portsmuth ja lisas, et Voces Tallinnale omaselt on peamine fookus muusikaline kvaliteet ning seeläbi elamuslikud kontserdid. «Kindlasti tulevikus ka rohkem rahvusvahelisel muusikamaastikul.»

«Olles ise koori loomise juures ning aastaid selle laulja, on mul rõõm taas resoneerida uues võtmes koos kõrgetasemelise kooriga. Samuti on mul hea meel, et lauljad on mind hästi vastu võtnud ning usun, et koostöö saab olema täis energiat ning põnevaid muusikaprojekte,» sõnas ta.