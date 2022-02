Algas kandidaatide esitamine «LHV uue heliloomingu Au-tasule 2022»

Seitsmendat korda välja antava preemia eesmärk on väärtustada aktiivseid eesti heliloojaid ja esile tuua rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö. «LHV uue heliloomingu Au-tasule» saavad kandideerida eesti autorite möödunud aastal maailmaesiettekande saanud teosed. Preemiaks on 6000-eurone stipendium ja klaasikunstnik Mare Saare loodud trofee. Möödunud aastatel on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill ja Rasmus Puur.