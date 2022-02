Ilmus Ellen Niidu elulooraamat

Raamatu autor Maarja Undusk on muude allikate kõrval kasutanud ka rikkalikku kodust arhiivi ja perekondlikku pärimust. Nii on sündinud põhjalik raamat, kus peategelaseks küll Ellen Niit, kuid kõrvaltegelasteks terve plejaad Eesti kultuurilukku jäädvustunud persoone. Lisaks on raamatus hulgaliselt seni avaldamata fotosid ja pabermärkmeid.