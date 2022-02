Mingo Rajandi Quintet avab uudse öökontsertide sarja

Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron selgitab, et publikus, eelkõige nooremas kuulajas kontserdielu vastu veelgi suurema huvi tekitamiseks tuleb julgeda kasutada uusi võimalusi. «Ma ei taha midagi ette lubada, et teeme nii või naa, pigem otsime, kompame ja katsetame alles,» räägib Kangron. «Küll aga saan öelda, et meie öökontserdid tulevad salongilikumad ja ekspressformaadis, mis tähendab, et need on vabamas miljöös, lühemad ja kõlab väga eripalgeline muusika.»