Mis on Eesti eelmise aasta menukaimad raamatud?

Eesti Kirjastuste Liidu liikmete 2021. aasta enim müüdud raamat oli Liis Seina «Minu tulevik Eestis. 40 vahvat ametit», mille läbimüük oli 12 175 eksemplari. Teiseks jäi sama raamatu venekeelne väljaanne «Моё будущее в Эстонии. 40 замечательных профессий», mida müüdi 8512 eksemplari. Tegu on järjega mullu ilmunud Heli Illipe-Sootaki raamatule «Mina hoolin Eestist» ning tunamullu ilmunud Kätlin Vainola ja Elina Sildre raamatule «Minu Eesti seiklus», mis kujunesid müüduimateks raamatuteks vastavalt 2020. ja 2019. aastal.

Kahe Eesti suurima raamatute jaemüügi keti – Apollo ja Rahva Raamatu – mulluste enim müüdud raamatute edetabeli esikolmikusse jõudis Ragne Värgi «Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata». Mõlema tabeli esiviisikus on Kristi Saare «Kuidas alustada investeerimisega» ja Delia Owensi «Kus laulavad langustid» ning esikümnes Igor Mangi «Astroloogiline prognoos 2022» ja Lauri Räpi «Lihtsate asjade tähtsus». Neist viimane väärib tähelepanu selle poolest, et tegu on luuleraamatuga.