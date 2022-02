Uus Laine on avatud planeeringu, hinge ja elava programmiga kogukonna lokaal. Balti Jaama vahetus läheduses, Vana-Kalamaja tänaval paiknev sissepääs võib esmapilgul märkamatuks jääda, kuid klubi elegantne art-deco stiilis interjöör jahmatab tuppa astudes pea igaüht. Uus Laine on hinnanguteta toimumislava, mis ühendab kogukonda regulaarsete kultuurisündmustega – siin astuvad üles bändid, toimub uuele muusikale suunatud DJ-programm, teisipäevane küsikilb (quiz night), kolmapäevane muusikaviktoriin ja regulaarsed neljapäevased kontserdid. Klubi uksed on avatud teisipäevast laupäevani alates 18.00. Orelipoisi kontsert toimub kahes vaatuses algusega 20.00.