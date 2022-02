Elutööpreemia laureaat Jaak Kangilaski: olen püüdnud aidata kõigil soovijatel kunstist osa saada

«Seda on teinud minu kirjutised, aga kõige olulisemaks pean oma loenguid, mida olen pidanud alates 1961.aastast kuni 2020. aastani väga erinevatele kuulajatele.»

Ta tõi olulisena punktina esile ka oma publiku mitmekesisust: «Põhitööks on muidugi olnud loengud Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele, aga lisaks nendele on kuulajate hulgas olnud õpetajaid, kunstnikke ja kõikvõimalikke kunstihuvilisi.»

Jaak Kangilaski on tänapäeva Eesti üks nimekamaid kunstiteadlasi, teenekamaid kunstiajaloolaste ja kunstnike õpetajaid ning kunsti populariseerijaid. Ta on kirjutanud kunstiajaloo õpikuid ja ülevaateteoseid ning andnud suure panuse kunstiajaloo õpetamisel mitte ainult ülikoolides, vaid ka kooliõpilastele. Ta on kunstiteaduse alal töötanud alates 1963. aastast. Kangilaski esitasid elutööpreemia kandidaadiks Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kunstnike Liit ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing.