Rein Raud: olen vist ainuke, kes on saanud nii riikliku kultuuri- kui ka teaduspreemia

Eriti hea meel on Raual selle üle, et tänavu on tunnustatud tugevalt just kirjandust. «Mulle teeb õudselt rõõmu, et kirjandus, mis on üldiselt riiklike kultuuripreemiate spektris olnud üldiselt väga kaua tagaplaanil, on tänavu koguni kahe preemia vääriliseks osutunud. Palju õnne elutöö preemia puhul ka Mati Sirkelile!»

Raua sulest ilmus eelmisel aastal nii filosoofiat, ilukirjandust tõlkeid kui ka luulet. Kumb talle endale olulisem on, kas akadeemiline tegevus või kirjandus? «Ma olen vist ainukene, kui ma ei eksi, kes on saanud nii eesti riikliku kultuuri- kui ka riikliku teaduspreemia. Mõlemad pooled on tasakaalus, mõlemad on täiemõõdulised – kumbki neist ei ole varjupool.»

Erinevate valdkondade vahel liikumise pärast Raud ei muretse, elu loomulik vaheldusrikkus tuleb lihtsalt enda kasuks tööle panna: «Praegu on selline närviline ajastu, meil kõigil on tähelepanu koondamisega probleeme: teed mingit tööd 20 minutit ja siis tuleb mõte, et peaks vaatama, kas vahepeal on emaili tulnud või mis Facebookis toimub… Aga seda tunnet võib ju ka positiivselt ära kasutada: kui ühe töö puhul ei jaksa nii pikalt süveneda, siis võib vaheldust leida sellest, et teed midagi teist.»