Linda Kaljundi: tahtsime selle püsinäitusega tuua välja ka kriitilisi vaatenurki

«Laureaatide hulgas oli ka palju tegevkunstnikke, kes kindlasti vääriksid seda tunnustust oma loomingu eest,» ütles Linda Kaljundi, «aga on tore, et püsinäitust sedasi esile tõstetakse.»

Näitus «Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945», tekitas diskussioone ja võib-olla ka ehmatas mõnda näitusekülastajat, mistõttu on tunnustus eriti tore, sest näitab et riik on sellisteks keerulisteks vestlusteks valmis ning suudab asju näha laiemas kontekstis.