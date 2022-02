Mati Sirkli suured tõlked väikesel ajal

Siis oli talt ilmunud just üsna hämara ja tundmatu saksa autori Hans Henny Jahnni kolmeköitelise modernistliku üliromaani «Kallasteta jõgi» tõlge. Raamatu, mille kohta ta ise ütles, et selle lugeja ei tohiks olla liiga noor. Sirkli (peamiselt saksa keelest) tõlgitud tekstid ei püüa enamasti vähemat ega rohkemat kui absoluuti. Selliste raamatute lugemisel on vähemalt minu jaoks meie kiires ja suunamudijalikus, selles tõeliselt uues ja üliunustavas maailmas omamoodi aristokraatlik ja dekadentlik mõnu.