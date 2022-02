Kertu Moppel: igatsen seda, et kunstnikud ei jääks passiivseteks pealtvaatajateks

«Eestis on liiga vähe poliitilist teatrit, see pea et puudub. Igatsen seda, et kunstnikud ei jääks passiivseteks pealtvaatajateks vaid edastaksid oma seisukohti. Ju siis tänu sellele on «Mefisto» palju vastukaja saanud,» tõi ta ühe võimalusena välja, miks 2021. aastal Eesti Draamateatris esietendunud lavastus ühiskondlikult nõnda kõnekaks kujunenud on.

Moppel lisas, et eelkõige on tal muidugi väga hea meel, et «Mefisto» nii hästi vastu võetud on. «See näitab, et antud poliitiline olukord tekitab inimestes ärevust ja lavastajana on parim mis saab juhtuda see, kui suudad peegeldada seda, mida publik tunneb,» lisas ta.