Elutööpreemia laureaat Linda Madalik: inimesed annavadki asjale hinguse

Madalik on pannud helisema mitmeid ruume. Millised neist talle endale kõige enam rõõmu pakuvad? «Kui mult küsitakse, et mis mulle akustikas meeldib, siis kõige rohkem meeldib mulle seltskond, kellega ma kokku puutun – arhitektid ja palju insenere. Väga palju suhtlemist on olnud – ma olen elu jooksul nii palju inimesi kohanud, just inimesed meeldivad mulle kõige rohkem!»

Ta täpsustas, et arhitektuuriakustika «on inseneritöö ja küllaltki keeruline ning ettearvamatu, aga inimesed annavadki asjale hinguse. «Ega ma üksinda ei tee neid saale; enamasti osutub väga meeldivaks see koostöö.»

Enda loodud ruumi kultuuri kuulama minnes ei tunne Madalik, et ta oleks tööl. «Mina ei kuula üldse akustikat!» ütles ta naerdes, «ma kuulan muusikat! Muidugi, hea akustika laseb rohkem muusikal mõjule pääseda, aga ma olen muusikahuviline. Muidugi saalid on erinevad, aga ma ei kuula kunagi sellistel puhkudel, et kuidas nende akustika just parasjagu on – ma sukeldun muusikasse.»