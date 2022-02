Stig Rästa, «Interstellar»

Kuigi suurte ballaadide aeg on möödas, leiab «Eesti laulu» finaalist neid omajagu. Kõige põnevam neist on Stig Rästa «Interstellar», mis kõlab küll nagu segu tuhandest teisest laulust, mis viimastel aastatel Eurovisioonilt läbi on käinud, kuid Stigil on oskus kuulajale naha alla pugeda ja see on suur eelis. Produktiivse Stigi juures on seejuures midagi heroilist ja ma kardan, et ta ei lõpeta pürgimist enne, kui ühel päeval ka suure Eurovisiooni-võidu koju toob. Kas ta tänavu Eurovisioonil ka «Goodbye To Yesterday» edu korrata suudaks... Selles ma pigem kahtlen.