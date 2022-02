AK ⟩ Marlow’ väikelinna tumedad saladused

Judithi naabrimehe mõrv ei jää vaikses linnakeses ainsaks, peatselt mõrvatakse samamoodi kohalik taksojuht ning seejärel sõudekeskuse omanik. Juba teise ohvri ilmnemisel on Judith veendunud, et toimunud mõrvad on omavahel seotud: «Marlow’s ei mõrvata inimesi.»