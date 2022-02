AK ⟩ Suletud süsteemide lõputu eneseloome

Luhmanni huvitab, miks on olemas iseseisvad ühiskondlikud süsteemid (majandus, teadus, õigus, meedia, poliitika, kasvatus jms), millist ülesannet need täidavad ja kuidas üksteisest erinevad. Kui Karl Popper pidas suhtlust avatud ühiskonna tunnuseks, siis Luhmannil on suhtlevate süsteemide põhitunnuseks suletus. See võimaldab Luhmanni süsteemiteooriat kasutada kogu inimteaduste vallas ja ka näiteks tehisaru loomisel. Tulevikus võiks proovida süsteemiteooria abil ühendada kvant- ja relatiivsusteooriad.