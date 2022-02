Arvo Pärdi uus kooriteos kõlab esmakordselt Eesti publikule

Tõnu Kaljuste sõnul on seekordne «Autoritund» pühendatud Arvo Pärdi muusikale. Kontserdil kõlavad Pärdi pühakutele kirjutatud teosed, neid esitavad sopran Maria Listra koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga.

Esmakordselt Eestis kõlab sel kontserdil Pärdi kooriteos «O Holy Father Nicholas», mis on kirjutatud New Yorgi ground zero alal taastatud Püha Nikolause kiriku avamiseks. Kirik hävis täielikult 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes ning avati uuesti mullu sügisel oma algse asupaiga läheduses. Uus kirik on konfessioonideülene ja mõeldud palveränduritele üle kogu maailma. Pärdi teose maailmaesiettekanne toimus 2021. aasta kõigi pühakute päeval New Yorgi Metropolitan Muuseumis Artefact Ensemble esituses, mis koondab lauljaid üle kogu USA. Seda juhatas Grammy auhinnale nomineeritud dirigent Benedict Sheehan.

15-minutilise a cappella teose «O Holy Father Nicholas» aluseks on ingliskeelne palvetekst, mis pärineb õigeusu liturgiast, püha Nikolaus Imetegija mälestuspüha pealaulust. Sama teksti on Arvo Pärt kasutanud ka varem – teose «Triodion» kolmandas osas ning venekeelsena vokaalansamblile loodud teoses «Alleluia-Tropus».

«Palju Pärdi loomingut on pühendatud pühakutele, seetõttu toome ka kontserdil Tallinna Jaani kirikus selle osa Pärdi loomingust kuulajateni. Lisaks Nikolausele kes pühakuna on nii osa jõulutraditsioonidest kui ka meremeeste kaitsja, on kavas veel mitmed pühakutele pühendatud Pärdi teosed,» märkis Tõnu Kaljuste.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri esituses kuuleb kontserdil veel Pärdi teoseid «Siluan Song», «Veni Creator», «L’abbé Agathon», «Alleluia-Tropus» ning «Adam’s Lament». Viimane on Tõnu Kaljuste ja tema kollektiivide esituses üks enim tunnustusi pälvinus teos. 2014. aastal võitsid nad selle teosega Grammy-auhinna.

Plaadifirma ECM Recordsi juhi Manfred Eicheri sõnul on Tõnu Kaljuste ja tema kollektiivid Pärdi muusika suurimad asjatundjad. Nad on Pärdi muusikat esitanud ja populariseerinud paljudel maailma suurtel lavadel – Euroopast Austraaliani ja Austraaliast Põhja-Ameerikani. Muu hulgas on esinetud maailma nimekates kontserdisaalides nagu New Yorgi Carnegie Hallis, Pariisi Filharmoonias, Hamburgi Elbphilharmonie’s jm.

«Autoritund» on uus kontserdisari, mille kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.