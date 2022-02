Peategelane Johnny (Oscari võitja Joaquin Phoenix) on raadioajakirjanik, kes reisib mööda ­Ameerika Ühendriike, et salvestada laste mõtteid elu ja tuleviku kohta. Samasugune formaat on tuttav kasvõi ­Eesti telesaadetest: laste tähelepanekud neid ümbritseva maailma kohta ­kõlavad oma naiivses ­rikkumatuses ­sageli sirgjoonelisemate ja sügavamatena kui ükski süvaanalüüs.