Glamuurne kannel

Kui ma kaheksa-aastasena emale teatasin, et tahan muusikakooli minna, oli mul üsna ükskõik, mis pilli õppida. Nii otsustas ema, et paneelmaja korteris elades on ainuvõimalik valik kannel – naabrite närvid jäävad korda. Kuigi erilist pühendumist ega muusikalist andekust ma õpingute jooksul ei ilmutanud, tuleb tänulik olla maailmapildi avardumise eest.