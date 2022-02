Juurikas. Olümpial levib ohtlik viirus

Kui esialgu võisid skeptikud kahelda, kas Hiina ikka suudab keset koroonapandeemiat olümpiamänge tipptasemel läbi viia, siis juba praegu võib kinnitada, et suudab küll. Muretsemiseks pole üldse põhjust, koroonat jätkub kõigile. Suurem osa sportlasi on ilusti karantiini viidud. Testimis­brigaadid varitsevad suusaradade, hüppemägede ja liuväljade ääres. Igale sportlasele, kes kätte saadakse, pistetakse vatitupsuga tikk ninna ja ongi adjöö. Hetkel on veel testimata paarkümmend talisportlast, nende hulgas kaks eestlast, aga Hiina president lubas, et hiljemalt esmaspäevaks on kõik nakatunud ja lähikontaktsed kinni püütud ja puuri pistetud.