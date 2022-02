Juurikas. Rahvas ootab ilusat Eesti laulu

Arnold (93-aastane): ««Eesti laul» on aasta tähtsaim muusikasündmus Ennu Ratta sünnipäeva kõrval. Kavatseme koos abikaasaga kindlasti kontserdile kaasa elada televisioonisaate vahendusel. Katame laua, teeme sülti ja ostame kringli. Võibolla isegi pitsike kangemat saab võetud, mine sa isahane tea. Loodan, et võidulaul on kauni meloodia, sisukate sõnadega ja kaasahaarava refrääniga. Ilus laul on selline, mis kuulajat ei sega. Keegi ei röögi, kisenda ega kiunu nagu siga aia vahel. Kui ma olin väikene poiss, jäi meil Saaremaal talus ükskord naabri siga aia vahele. Küll oli kole seda kisa kuulata. Eesti laul võiks olla selline, mille saatel on mõnus mõelda oma mõtteid, meenutada möödunut, tukkuda diivanil või tugitoolis.»