Kultuurkapital jagas elutöö- ja aastapreemiaid

Leo Rohlin – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia – unikaalne nähtus eesti keraamikas, keda saab nimetada ka suure algustähega Keraamikapedagoogiks. Ta on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud.

Raivo Põldmaa – näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia Teatrijuhile suure tähega. Ta on algataja, eestvedaja, Tallinna Linnateatri kompromissitu patrioot ja kogu valdkonna edendaja. Mees, kelle vankumatul toetusel sai võimalikuks ühe teatri kordumatu kuldaeg!

Ottilie-Olga Kõiva – rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia viljaka töö eest folkloristina, rahvus- ja rahvakultuuri tutvustaja ja talletajana

Filmirežissöör Marianne Kõrver. FOTO: Eero Vabamägi

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiad 2021

Liis Nimik ja Carlos Eduardo Lesmes Lopéz – dramaturgiliselt tugevalt läbi tunnetatud dokumentaalfilm "Üht kaotust igavesti kandsin"

Ivar Murd – maitseka eksperimentaalportree «u.Q.» režissöör ning «Lil Eesti» produtsent

Marianne Kõrver – haaravad kunstiajaloolised dokumentaalfilmid «Kunst on ainus pääsetee», «Olev Subbi. Elu kuues peatükis» ja «Destudio.Pohmelus»

Taavi Arus – «Lil Eesti» ja «Davai igrajem» režissöör ning üle kümne aasta mitmete dokumentaalfilmide režissöör ja operaator

German Golub – lühifilmi «Mu kallid laibad» režii

Jonas Taul – puhta visuaalse esteetikaga nukufilm «Üks imeline mees»

Peeter Simm – üldinimlikult sümpaatse filmi «Vee peal» režii ning pikaajalise loomingulise tegevuse eest

Olavi Ruitlane – üldinimlikult sümpaatse loo «Vee peal» kirjutamise eest

Manfred Vainokivi – parim peaosa filmis «The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör»

Riina Sildos – eduka rahvusvahelise koostöö eest mängufilmi «Kupee nr 6 » produtsendina

Nukufilm – stuudio vedamise ja arendamise eest

Tartu Elektriteater – 10 aastat väärt kino Tartu linnas!

Kristi Kongi FOTO: Eero Vabamägi

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad 2021

Kristi Kongi – paljud meist arvavad, et maailm koosneb mateeriast. Tema teab, et maailm koosneb värvidest, sest maale vaadates tekib paratamatult kahtlus, et ta ei näe maailma mitte vormide, vaid värvispektritena, mis peegelduvad, murduvad ja segunevad ning kunstnikku sõna otseses mõttes kõnetavad. Romantilises kujutluses on kunstnik keegi, kes näeb ja teeb meile kogetavaks midagi, mida me ilma tema abita näha ja kogeda ei saaks – ta on arhetüüpne romantiline kunstnik.