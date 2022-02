Lauge laskumine elumäelt

Ajalugu armastab millegipärast eelkõige noorelt surnud loojaid, lisab nende isikumüüdile lahke käega bioloogilise ülekohtu paatost. Ent kui elada piisavalt vanaks, pikalt üle oma põlvkonnakaaslaste, on oht vajuda kultuuripildist välja, saada autorina elavalt maetud. Lehte Hainsaluga pole õnneks juhtunud ei üks ega teine. Kirjandusajaloolise faktina (või koguni ­iselaadse rekordina?) võib esile tuua, et «Valuvaba» ilmus 64 aastat pärast tema 1957. aastal avaldatud debüütkogu «Sõnajala õis» ning kannab küpsuse märke nii sisus kui ka vormis.

Ühes uue kogu avaluuletustest tunnistab autor, et «Maa külgetõmbejõud suureneb iga päevaga» (lk 12). See on ilus ja valus kujund, mida võib võtta nii eufemismina elusügise hakul ­sammudesse, mõtetesse ja tunnetesse kuhjuvale raskusele kui ka poeetilise vastena kasvavale soovimatusele siit planeedilt elu tõmbetuule järjekordse kapriisse puhangu tõttu kaduvikku lennelda.

Hainsalu tõestab, et kõrge iga on teinud tema pilgu ­ühtaegu nii helgeks kui ka selgeks, elu suur saladus näitab end ­vilksamisi teatud sündmuste mustrilises kordumises, mis jooksevad läbi põlvkondade nagu spiraali mööda: «Vananevate laste suust / kaiguvad sulle vastu sinu enda õpetussõnad / nagu kaja õhtusse vajuvatelt mägedelt» (lk 13). «Ronida mäkke, / et laskuma hakata, / see ongi elu» (lk 23), kirjutab ta.