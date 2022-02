Mina olen Emmerichi suur fänn ja kui nägin, et tema uus taies kinodesse jõuab, limpsasin kohe keelt, seda peab nägema! Mul ei tulnud pettuda. Aga selle juures on konks: kui sa ei tea, kes on Emmerich ja mis laadi filme ta varem on teinud, lähed ilma igasuguse ettevalmistuseta kinno, võib sind vaimustuse asemel tabada pettumus – ootad mingit eepilis-filosoofilist taiest, aga saad hoopis üsna C-kategooria piirimail täiesti jabura märuli. Mul üks sõber jõudis kurta, et olla «jube saast», aga kui küsisin, et mida ta siis Emmerichi filmilt ootas, nõustus, et aa jaa, vat ei teadnud, et Emmerich.