Kinodesse jõuab Rainer Sarneti uus film «Vaino Vahingu päevaraamat»

Film esilinastub Vaino Vahingu sünnipäeval, 15. veebruaril kinos Sõprus ja on kinolevis alates 16. veebruarist. Tartu esilinastus toimub 18. jaanuaril Elektriteatris ja 22. jaanuaril toimub Tallinnas Artise kinos erilinastus, kus režissöör Rainer Sarneti ja osatäitja Erki Lauriga vestleb filmiajakirjanik Tristan Priimägi.

Filmi režissöör ja stsenarist Rainer Sarnet: «Filmiidee tuli mul päevikutest: teha lavastuslike stseenide ja dokumentaalmaterjaliga linateos, kus päriselu ja looming jookseks koos. Mõte oli valida raamatutest materjali, mis astuks juba tehtud intervjuudega dialoogi. Ja muidugi see, et Vahingut ennast oli nii palju filmitud, tegi ka mu töö palju huvitavamaks.»

Filmis jagavad Vaino Vahingust oma mälestusi ja mõtteid Maimu Berg, Julia Laffranque, Ele Süvalep, Lembit Allikmets, Jüri Arrak, Hannes Kaljujärv, Valle-Sten Maiste ja Hando Runnel. Lavastuslikus pooles teevad kaasa Von Krahli Teatri kuldajastu näitlejad Mari Abel, Tiina Tauraite, Liina Vahtrik, Taavi Eelmaa, Erki Laur ja Juhan Ulfsak. Filmile loob meeleolu biitlite muusika ja Šoštakovitš. See on film Eesti kultuuriloos murrangulistest aastatest ja isikutest, kus lisaks intervjuudele ja lavastuslikele sooritustele kasutatakse ka filmi- ja fotomaterjali avalikest ja isiklikest arhiividest.

«Vaino Vahingu päevaraamatu» režissöör ja stsenarist on Rainer Sarnet («November», «Idioot»), Spieli võtete operaator Erik Põllumaa, dokumentaalvõtete operaatorid Marianne Kõrver, Mart Taniel ja Ott Tiigirand, monteerijad Martin Männik ja Marianne Kõrver, kunstnik Laura Pählapuu, helirežissöörid Harmo Kallaste ja Tanel Kadalipp, produtsent Marianne Kõrver. Filmi tootja on Klaasmeri, filmi levitab Must Käsi.