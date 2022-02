Ilmus Juri Lotmani intervjuude kogumik

Kuigi Lotmani kirjapärand on hiiglaslik, siis suuline pärand – esinemised, ettekanded, loengud – on suuresti püüdmatult kadunud. Selles olukorras pakuvad intervjuud hinnalist aseainet. Kuigi needki on kirjalikud tekstid, on nad sündinud suulisest vestlusest ja suudavad parimatel hetkedel tabada Lotmani loovat mõtet – neid momente, kui kõneleja jõuab endalegi ootamatute järelduste või ülestunnistusteni. Lotman ei armastanud küll eriti intervjuusid jagada, kuid tema intervjuupärand on üllatavalt mahukas ja sisukas. Suur osa intervjuudest on pühendatud Lotmani teadustöö, tema uurimishuvide, akadeemiliste eeskujude ja peamiste seisukohtade tutvustamisele. Kohati palju ligipääsetavamal moel kui oma teistes tekstides võtab ta kokku olulisemaid seisukohti, milleni oma elus ja loomingus on jõudnud.