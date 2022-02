Paide Teater toob päevavalgele paidekate varjatud aarded

Lavastus, mis on korraga nii teatriskäik kui ka muuseumikülastus, toob vaataja ette Paidest üles leitud ja korterisügavustest välja kaevatud paidekate igapäevased varjatud aarded, mille põhjal on Toompere ja Tõniste loonud Paide Rahva Muuseumi. Isiklikust liigutakse üldisemaks, vaatajate ja asjade vahele tekib distants, vaatenurk ja arusaam nihestub. Millisena paistavad eksponaadid siis, kui pole teada, kellele need täpselt kuuluvad, milleks nad on mõeldud ning kas nende omanikud on üldse päriselt olemas?

Muuseumikülastuse jooksul kasvab näitusetuur etenduseks ning tavapäraste eksponaatide kõrvale hakkavad tekkima asjad, mis varjavad ennast ühe väikelinna süvakihtides. Kuidas tuua nähtavale see, mis oma igapäevas püsib varjatuna?

Paide Rahva Muuseum sünnib endises Järva Teedevalitsuse maja saalis, mille sametised kardinad ja õõtsuvad palmid tuleta»vad meelde kadunuid aegu, mil saali koguneti veetma kolhoosi jõulupidusid, sünnipäevi ja pulmaastapäevi.

Lavastusdramaturg Oliver Issak tõdeb, et ruum on lavastuse ja muuseumi jaoks äärmiselt sobilik: «See on justkui varjus olev Eedeni aed, oaas keset tasast tühermaad, hubane nurgatagune ühes Eesti väikelinnas.

«Proovide jooksul olemegi pikalt otsinud neid lahendusi, võtteid ja suundi, kuidas erinevates asjades/objektides (nii teetassis kui ka 50-liikmelises inimgrupis) varjus olevaid tähendusi esile tuua, vaadelda asju teise nurga alt ja tuua nähtavale seda, millele me igapäevaselt tähelepanu ei pööra. Kõik muuseumis olevad asjad on siin, Paides, peidus, aga kus – vot seda me ei ütle!» lisab dramaturg.