Muusikarahvas hakkab rahast rääkima

«Muusikavaldkonnast 90% tuli enne pandeemiat toime täiel määral ettevõtlustuludest, seega on ettevõtlus ja ettevõtlikkus Eesti muusikakultuuri käivitav jõud. Pandeemia on aga andnud löögi muusikatööstuse ühele tugevaimale alustalale ehk kontserditurule,» kommenteerib Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna.

«Piletilevi statistika näitab, et käibelangus muusikavaldkonnas on olnud aastal 2021 võrreldes aastaga 2019 tervelt 72 % ehk 17 miljonit eurot. Selleks, et valdkond jalule saada ja kasvule pöörata, on vaja leppida kokku arengusuundades nii omavahel kui ka riigi ja omavalitsuste esindajatega, et kasutada valdkonna ressursse targalt ja tulevikkuvaatavalt ning rääkida rahast otse ja ausalt.»