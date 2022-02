Elumere möllulained

Kuigi üle lahe naabrid on maailmas tuntud eelkõige Nokia ja muumide poolest, teab muusikarahvas rääkida, et Soomes on 100 000 inimese kohta rohkem metal-bände kui kusagil mujal maailmas – suisa 53,2. Metal-muusikast kaugele jäävatele inimestele kangastuvad esimesena ilmselt Lordi, HIM, ehk ka Nightwish või Children of Bodom, aga metal-bände on Soomes tõepoolest palju. Nende seas ka folk-metal’i hiid Korpiklaani, kes on viimastel aastatel saavutanud laiema populaarsuse tänu oma joomalauludele, nagu «Let’s Drink!», «Vodka» või «Jägermeister».