Berlinale võidufilm: moodne tehnoloogia murendab traditsioonilist perekonda

Žürii, mille president oli M. Night Shyamalan ja teised liikmed Karim Aïnouz, Anne Zohra Berrached, Tsitsi Dangarembga, Ryusuke Hamaguchi, Connie Nielsen ja Said Ben Saïd andis teada, et tänavuse Kuldkaru, parima filmi auhinna pälvib film «Alcarràs» (Hispaania/Itaalia).

Režissöör Carla Simóni film räägib perekonnast, kes on aastaid väikesest puuviljaaiast Kataloonia külakeses Alcarràses looduse hõrgutavaid ande korjanud. Kuid tänavune saak võib jääda viimaseks, sest virsikupuud raiutakse maha, et ruumi teha päikesepaneelide põllule. See põhjustab perekonnas segadust ning ebakindlust, nad peavad vastu vaatama ebakindlale tulevikule ning olema valmis kaotama ka enamat, kui lihtsa puuviljaaia.