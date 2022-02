Eesti Muusika Päevad avalikustas festivali programmi

«Eesti Muusika Päevad teeb eriliseks just see, et suur hulk Eesti heliloojate teoseid kõlab publikule esmakordselt ja loodame, et nii mõnigi teos paneb maailma hingama teisiti. Festivalile on lisandunud kevadist värskust ja energiat, nii programmi kui ka näiteks erksates värvides visuaali näol, kuhu on tänavu panustanud graafik Kadri Toom,» kommenteerib festivali programmi Timo Steiner.