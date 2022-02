Damn.Loud Agency tähistab reedel HALLis viiendat sünnipäeva

HALLi suures saalis astub üles Prantsusmaa black metal´i uue laine lipulaev Celeste, kelle pimedusest ja mürast pakatavad kontserdid on neist teinud kaasaegse kultusbändi. Lisaks veel eksperimentaalse metal'i punt Tesa Riiast ning Leedu bänd Egomašina, kes viljeleb tantsulisemat pungiesteetikaga garage rock'i. Kohalikest astub üles Kannabinõid, kelle viimane kauamängiv pälvis Eesti Muusika Auhindadel aasta metal-albumi tiitli.

Ülemise korruse MESILAs esineb audiovisuaalsete etteastetega eksperimentaalse ja mürase piiridel seiklev Kiwanoid, noor ja tõusev tulevikutäht mys, enigmaatiline tartlane Yumi Motoma ja post-pungi sugemetega Viktor Kuu. Enne ja pärast live´e võtavad DJ-puldi taga kohad sisse nii ERROR!ERROR! ehk Luke ja Madleen Teetsov-Faulkner kui ka peosarja Beats From The Vault diskorid 4-got-10 ja Dirt Vessel.

Damn.Loud Agency on viie aasta jooksul aidanud korraldada pea kümmet festivali, toonud Eestisse sadu bände ja esinejaid, teinud kontserte üle Baltikumi ning võitnud muuhulgas ka aasta promootori auhinna. Viie aasta sisse on mahtunud kontserdid artistidelt nagu Molchat Doma, Sunn O))), Lebanon Hanover, Ministry, Mayhem, Shortparis, Batushka jt. Damn.Loud Agency juhi Roman Demtšenko sõnul pannakse ka 2022. aastal pedaal põhja, et Eesti kontserdimaastikku rikastada ja mitmekesistada. «Plaanime kutsuda tagasi paljud kohalikud lemmikud, mitmed suuremad nimed ja võtta rohkem riske uute artistidega,» sõnas Demtšenko.